Названы ТОП-3 лучших смартфона CUBOT дешевле 100 долларов

CUBOT – китайский бренд, который хоть и не настолько раскрученный, как Xiaomi, но именно ему принадлежат очень бюджетные смартфоны приличного качества.

Сегмент дешевле 100 долларов также представлен у этой компании. 5-дюймовый CUBOT Magic обойдётся экономному пользователю в 89.99$. Гаджет имеет изогнутую форму, вмещает процессор MediaTek MTK 6737 и небольшой запас памяти на 3+16 ГБ. К достоинствам можно отнести двойную 13+2-мегапиксельную камеру с двойной вспышкой.

CUBOT R9 занимает второе место в ТОП-3 самых дешёвых смартфонов компании. Под металлическим корпусом 5-дюймового устройства прячется процессор MT6580, 2+16 ГБ памяти, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, каждая из которых имеет вспышку.

Почти все 100 долларов придётся выложить за CUBOT Kingkong. Водонепроницаемый смартфон выдерживает падения и удары. Устройство вмещает мощный аккумулятор на 4400 мАч и 2+16 ГБ памяти.