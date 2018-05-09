Apple закроет на реставрацию свой самый первый App Store

Впервые за 17 лет с открытия первого розничного магазина компания решилась кардинально его изменить.

Самую первую торговую точку лично проектировал и открывал Стив Джобс. Магазин работал с 19 мая 2001 года до сегодняшнего дня в практически неизменном виде. План старшего вице-президента по розничной и интернет торговле Анджелы Аренс состоит в реставрации помещения. Компания собирается снести некоторые стены и полностью изменить планировку. Скорее всего, несколько залов будут объединены в один, чтобы сделать свободное светлое пространство. Неизвестно, сколько времени магазин будет оставаться закрытым.

Мало кто верил в успех App Store в Тайсон Корнет Сентер, однако уже в первые выходные магазин посетили 8 тысяч человек, а продажи компании составили более 600 тысяч долларов. В сети можно найти видео-презентацию магазина, которую снял сам Стив Джобс. Небольшая виртуальная экскурсия позволяет посмотреть, как магазин выглядел в 2001 году, и увидеть раритетную технику, которая сейчас хранится в музеях.