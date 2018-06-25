Эксперты рассказали о «напоминалке» в Google Maps, про которую все забыли

Картографический сервис Google пользуется огромной популярностью среди владельцев разных операционных систем. Поэтому компания нередко прибегает к модернизации Google Maps, добавляя новые функции.

Как выяснили эксперты, с января этого года, сервис обладает хорошей «напоминалкой», которая ранее, из-за географических ограничений, была всеми забыта. Недавно этой услугой обогатились стационарные компьютеры, хотя на мобильных версиях она применялась уже несколько месяцев. Новая программа стала напоминать пользователям о необходимости быть пунктуальными, помогает не опаздывать на деловые встречи и любовные свидания, сигнализирует о важных событиях. Для того, чтобы запустить «напоминалку» следует в своем аккаунте Google включить эту функцию с помощью мобильного приложения или на сайте.