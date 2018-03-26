Гаджет FOCI считывает подсознание, учит фокусироваться и отучает от смартфона

Пара инженеров из Великобритании создали гаджет, который проникает в подсознание и заставляет человека работать.

FOCI – это 10-граммовый гаджет, позволяющий не только упростить жизнь, но и заглянуть в работу мозга без томографий. Устройство крепится на талию брюк и некоторое время, благодаря машинному обучению, приспосабливается к дыханию человека. Этот этап важен, но время «привыкания» разработчики хотят сократить.

Альфа-версия этого чудо-девайса синхронизируется со смартфоном и отображает активность мозга и результаты его работы на экране в виде цветных шариков (создатели вдохновились мультфильмом «Головоломка»). Главная задача FOCI – научить человека фокусироваться на задании, не отвлекаясь на сторонние раздражители, тем самым раскрывая собственный потенциал в достижении цели. Когда человек отвлекается от работы – за этим FOCI следит, - устройство отправляет на смартфон уведомления об успехах и советы по улучшению внимательности.

Испытавшие гаджет говорят о позитивных результатах. Стоимость такой вещицы для считывания биоритмов составляет 100$, но отучиться от гаджетов лучше попробовать самому.