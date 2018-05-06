Chrome для Android получит важное обновление

Новое обновление позволит пользователям Chrome отвечать на уведомление прямо из строки сообщения. По словам специалистов, функция будет похожа на возможности Android 7.0 Nougat.

Опция быстрых ответов ранее использовалась в мессенджерах и позволяла ответить на сообщения прямо из центра уведомлений. В Chrome эта функция расширилась и вскоре владельцы гаджетов смогут управлять сообщениями в браузере. Это облегчит работу с сайтами и повысит производительность. Например, можно будет с легкостью проверять почту, выполнить быструю авторизацию или оформить заказ.

Известно, что обновление пока находится на стадии тестирования, и еще пройдет некоторое количество времени, прежде чем выйдет стабильная версия. Однако, вскоре ожидается выход не менее важного обновления, которое оптимизирует расход заряда батареи. Фоновые вкладки в Chrome, которые не использовались более пяти минут, будут автоматически «приглушаться».