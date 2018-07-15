После бури марсоход NASA Opportunity "проснется" не ранее сентября

Природный катаклизм поднял облака пыли и мешает аппарату заряжаться от солнечных панелей. Об этом пишет издание Space.com, ссылаясь американское космическое агентство.

По расчетам специалистов NASA, пылевая буря на Марсе уляжется не ранее сентября. К этому времени концентрация частиц в атмосфере должна упасть достаточно для того, чтобы солнечные лучи зарядили батаре и марсохода Opportunity. Лишь получив достаточный заряд, машина "проснется" и отправит на Землю соответствующий сигнал с отчетом.

Буря свирепствует на Красной планете с 30 мая. С того времени космический аппарат находится в спящем режиме. Последние снимки Марса в NASA получили 10 июня. Специальные алгоритмы время от времени запускают систему и анализируют уровень заряда аккумулятора. Если он окажется недостаточным для нормальной работы - Opportunity снова уходит в сон.

Марсоход попал на Марс в январе 2004 года. Он приземлился на плато Meridiana и с тех пор исследует поверхность планеты. В 2020 году ему на помощь собираются отправить ещё один марсоход, призванный оценить вероятность наличия жизни в далеком марсианском прошлом. Эти данные позволят ученым узнать, насколько Марс подходит для полноценной колонизации человечеством.