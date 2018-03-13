Эксперты из США разработали для iPhone технологию мгновенной зарядки

Разработкой занимались специалисты из Университета Аделаиды и Университета Рамсей. Основу новой технологии составляет алгоритм быстрого перемещения заряда.

Сообщается, что инновация пока подходит только для iPhone. Один из авторов изобретения Джеймс Квах поделился в своем интервью, что в его планы входило применить свою разработку для квантовой батареи. Но прежде, чем использовать ее в целях, в которых она была создана, он решил поэкспериментировать и удовлетворить потребности обычных пользователей.

Устройство оснащено специальными датчиками, которые предназначены для получения энергии. Оно придет на замену стандартным аккумуляторам.

Сейчас технология только готовится для широкого распространения, поскольку разработчики еще не установили, насколько она безопасна в бытовом использовании и другие факторы, которые обычно необходимы для применения зарядных устройств. Однако отмечается, что в случае внедрения в производство в широком формате, изобретение можно будет использовать только на небольших устройствах с низким энергопотреблением.

Напомним, ранее Apple выпустила новую iOS 11.2, которая позволяет пользователям на 30% быстрее заряжать свои смартфоны. Отмечается, что разработка создана специально для владельцев iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.