Жидкость из египетского саркофага требуют разрешить выпить людям: в ней – сила богов

Смельчаки уже создали петицию, в которой просят разрешить им выпить «эликсир надежды», в котором порядка 2 000 лет находились мумии людей. Напиток в Сети признали отвратительным, но авторы требований уверенны – жидкость волшебная.

Как известно, не так давно мир всколыхнула новость о том, что в Египте нашли гробницу с саркофагом. В ней было три мумии. Останки людей практически полностью разложились. Кости и черепа «плавают» в жидкости красного цвета. Именно эту омерзительную воду хотят выпить некоторые люди.

Британка Инесс МакКендрик, которая принимала участие в разработке игры No Man’s Sky, создала петицию. На сайте она разместила требование позволить желающим выпить жидкость из саркофага. К петиции она прикрепила снимок, на котором виден «коктейль», из-за которого все и началось.

Жидкость на вид выглядит не столь привлекательно, в ней находятся черепа и кости мумий. Очевидно, что это продукты гниения, оставшиеся после разложения мумий. «Не выливать же», - считают некоторые. Конспирологи и прочие эксперты в сферах, которые не воспринимаются всерьез настоящими учеными, полагают, что в жидкости кроется сила. Якобы, этот «эликсир надежды» может дать людям возможность представить светлое будущее. В таком будущем, считают пользователи, «погубленную» землю на части разрывают разъяренные боги Египта. Петицию подписали более 500 человек, жидкость предлагают сделать газированным напитком, который даст людям энергию.