В США Facebook и Twitter запускают масштабный совместный проект с Google и Microsoft‍

Два гиганта в сфере социальных сетей планируют новый проект вместе с Google и Microsof. По данным руководства всех четырех компаний, новая разработка намного упростит жизнь пользователям интернета.

Проект получил название Data Transfer Project. Его целью является обеспечение переносимости данных из одного сервиса в другой. То есть, под этим подразумевается, что в случае необходимости пользователь может сделать запрос, в котором он потребует удаления своих данных из одного сервиса. Одновременно с удалением нужно сообщить об осуществлении переноса информации из сервиса, где их нужно удалить, на другой. Причем передача сведений будет осуществлена в соответствии со всеми критериями безопасности.

Сообщается, что такому переносу будут подлежать фотографии, почта, контакты, календари и задачи. По предварительной информации, такое нововведение связано с принятием нового Общего регламента по защите данных. В этом документе есть пункт об обеспечении возможности переноса данных.

Отмечается, что новинка находится в стадии разработки. Сейчас существует возможность передачи информации в случае необходимости. Но для этого пользователю нужно знать свой ключ API, а также следовать всем инструкциям, которые размещены на сайте проекта.

Facebook и Twitter уже не в новинку работать вместе. Ранее сообщалось, что они запустили новый проект, суть которого заключается в распознавания рекламных объявлений для удобства пользователей. Обладателям аккаунтов в Facebook и Twitter будет предоставлена возможность просмотра всех рекламных объявлений, информации социологических опросов, чтобы размещать в профиле политическую рекламу.