Samsung собирается объединить Galaxy S+ и Galaxy Note

Об этом сегодня сообщило руководство компании Samsung. Специалисты уверены, так они смогут сократить расходы и намного увеличить прибыль.

Идею высказал заместитель председателя совета директоров компании Джей Ли. Он сообщил, что компания уже с прошлого года планирует провести такое объединение, но раньше для него объективно не было возможностей. В настоящее время, как убеждены разработчики, время для изменений настало.

Эксперты одобрительно отзываются о таком решении южнокорейской компании, отмечая, что это прямое средство к снижению расходов на маркетинг, который всегда берет на себя значительную статью в списке предполагаемых затрат.

Освободившиеся денежные средства руководство Samsung не собирается выбрасывать на ветер. Компания намерена вложить их в производство и выпуск новых гаджетов, а также на усовершенствование технологий уже имеющихся моделей.

Напомним, ранее организация USPTO зарегистрировала новый патент. Сообщалось, что в соответствии с ним Samsung обзаведется новинкой: начнет выпускать смартфоны с двумя дисплеями. Предполагается, что один будет находиться на привычном месте, а второй – на задней панели, занимая примерно треть площади.