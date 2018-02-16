Dr.Web получил право запросить блокировку вредоносных сайтов

Координационный центр национального домена сети интернет, контролирующего высокоуровневые домены ".рф" и ".ru", признал компанию компетентной организацией. Такую информацию 20 июля опубликовала пресс-служба.

Как известно, домен предоставляет конкретный сетевой адрес сайтам, электронным ящикам и серверам. В случае его блокировки сайт попросту перестанет быть доступным для пользователей. Подобную процедуру могут запросить представители компетентных организаций, если обнаружат вредоносное воздействие ресурса.

Отныне аналогичное право получили и разработчики известного антивируса Dr.Web. Теперь они смогут лучше бороться с вирусами в Интернете, обнаруживая их самостоятельно или получая информацию от клиентов. Аналогичные полномочия в России предоставлены не менее известной "Лаборатории Касперского", а также Центральному банку, центру реагирования RU-CERT, Group-IB, Bi.Zone, "Лиге безопасного интернета", Региональному общественному центру интернет-технологий и "Роскомнадзору".

За прошлый год усилиями компетентных организаций удалось заблокировать 51008 доменов. Добросовестные владельцы могут оперативно устранить вредоносное воздействие и сохранить доступ к сайтам.