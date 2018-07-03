Беспилотники снимают нарушения ПДД в Удмуртии

Об этом рассказали представители региональной ГИБДД. С разрешения руководство новую технологию уже протестировали на одном из шоссе.

По словам инженера-картографа Дениса Клюшкина, в настоящее время беспилотники фиксируют такие нарушения ПДД, как обгон транспорта в неположенном месте, превышение допустимой скорости и пересечение сплошных линий дорожной разметки. Камеры дронов снимают происходящее на закрепленном участке пути и передают изображение на планшет сотрудника ДПС. Получив информацию о нарушителе, правоохранитель должен остановить автомобиль, оформить административный протокол и отправить его в суд, дополнив диском с видеозаписью.

По словам представителей ДПС, использование беспилотников дает ряд преимуществ. Прежде всего - это более широкий обзор местности. Благодаря этому проще замечать правонарушение и отслеживать транспортное средство. Даже если водителю удастся скрыться от беспилотника, по записи можно определить марку и цвет автомобиля, а также госномер. По этим данным можно выйти на владельца и выяснить, кто транспортным средством управлял. Со временем под надзором беспилотных аппаратов должны оказаться все загородные трассы Удмуртии и других регионов.