Ошибка в системе показывала британцам школьные данные чужих детей

Сбой произошел в конце 2017 года в информационной системе SIMS, широко распространенной среди школ Великобритании. Разработчики из компании Capita в своем письме объявили о национальной проблеме.

SIMS используют более 80% всех британских школ. Она позволяет родителям следить за школьными данными своих детей, таких как успеваемость. Недавно программисты обнаружили, что во время перехода детей в новую школу или на более высокую ступень обучения возникает опасная ошибка.

Из-за неё алгоритмы привязывают персональную информацию учеников к чужим аккаунтам и показывают её посторонним людям. Владельцы этих учетных записей могут узнать номера телефонов или адреса других детей. Это является прямым нарушением закона о конфиденциальности детей. В настоящее время сотрудники Capita создали для программы патч, призванный устранить эту ошибку.