«ВКонтакте» обновил алгоритмы для создания «умной» ленты новостей

Изменения уже прошли тестирование и в ближайшие несколько недель будут представлены всем пользователям.

Разработчик Андрей Якушев на своей странице рассказал, что социальная сеть «ВКонтакте» обновляет алгоритмы показа новостей в ленте у пользователя. Теперь искусственный интеллект будет обращать внимание на вовлеченность пользователя и его интересы. «Умная» лента будет строиться на основе общения пользователя в сети и его времяпрепровождения на сайте и в приложении. Одним из ключевых факторов стали комментарии, которые могут поднять пост в ленте выше.

Важным обновлением для создателей контента станет изменение pipeline. Пересчёт новых моделей ранжирования позволит перейти на более частный релизный цикл и ускорит эксперименты с новыми признаками того, что нравится и что не нравится пользователям. Изменения также повысят общую устойчивость системы к различным сбоям.