Эксперты назвали основные недостатки iPhone 11 Plus

Уже через пару месяцев, в октябре, мир увидит новый смартфон от компании Apple. Уже сейчас стало известно о том, что iPhone 11 Plus будет иметь как ряд преимуществ, так и недостатков.

Эксперты смогли составить ТОП минусов смартфона, с которыми пользователи уже сталкивались при покупке iPhone X и iPhone X Plus. Дизайн «монобровь» не привлекает большинство покупателей, однако от такого решения компания отступать не намерена. Следующей серьёзной проблемой стала стеклянная задняя панель смартфона. Хрупкое стекло при первом же падении будет рассыпаться, а пользователи отмечают, что постоянно носят iPhone X в чехле.

Далее речь зайдёт об экране новинки. Изображение и плавность анимации станут ещё лучше, но это никак не скажется на разрешении видео в YouTube. Следствием этого станет наличие чёрных рамок. Улучшения коснуться и FaceID, работать смартфон будет чуть быстрее. Новинка получит новый процессор A12 и 4 ГБ памяти, но стоит ли переплачивать за всё тот же гаджет с улучшенными показателями решать пользователю.