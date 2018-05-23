Инженеры из России разрабатывают роботов-спасателей для космонавтов на Луне‍

По их задумке, такие роботы должны прийти людям на помощь в случае, если они начнут себя плохо чувствовать или даже не смогут выполнять свою работу на поверхности естественного спутника Земли.

Научный журнал "Авиакосмическая и экологическая медицина", который издается при поддержке ИМБП РАН, выпустил материал, в содержании которого говорится о технологиях, над которыми на данный момент ведут работу инженеры из России в Москве. Как стало известно, они разрабатывают роботов-спасателей для космонавтов на Луне‍. По задумке, машина должна стать незаменимым помощником для людей, которые будут совершать туда полеты.

По словам ученых, больше всего пользы от роботов будет именно на поверхности Луны. Они смогут работать автономно и собирать данные о материалах и объектах, которые будут распознавать. Также их можно будет использовать как грузчиков для переноса тяжелых инструментов или грузов. Что очень важно, такой робот сможет перебазировать человека обратно на борт корабля через шлюз, если ему станет плохо.