Move Mirror: новый ИИ-сервис Google подбирает фото по движениям человека

Разработчики создали забавную систему и представляют пользователям новый вид подвижного развлечения в Интернете. Эксперимент описала пресс-служба компании.

В основе нового ИИ-сервиса от Google лежит компьютерная модель PoseNet. Она анализирует движения человека через вебкамеру и определяет его позу. Искусственный интеллект ориентируется, в первую очередь, на пропорции и расположение суставов. Специальные алгоритмы сравнивают готовую модель с собственной базой данных из 80 тысяч фото. В итоге программа выдает снимок, на котором человек запечатлен в максимально похожем положении.

Чтобы воспользоваться Move Mirror человеку понадобится лишь немного энергии, вебкамера и страница в браузере. Судя по видеоролику, искусственный интеллект подбирает подходящее фото практически в реальном времени. Это позволяет делать активные движения и наблюдать смену кадров, будто в мультфильме. Такие подборки можно превращать в забавные анимации и создавать GIF-изображения. В Google добавили, что движения пользователей Move Mirror не откладываются на серверах компании. В связи с этим они предложили давать волю своей фантазии в любой одежде и даже без неё.