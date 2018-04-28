Google надеется, что ОС Fuchsia заменит Android через пять лет
Разработчики компании Google, создавшие новую ОС Fuchsia, надеются, что она заменит Android через пять лет. Об этом сообщают сотрудники информационного агентства Bloomberg.
Как известно, код операционной системы появился в ограниченном доступе для того, чтобы внешние разработчики могли поэкспериментировать с ним. Однако работа над ОС продолжается силами более чем ста инженеров.
Создатели Fuchsia стремятся в течении трех лет совместить систему с «умными» динамиками, после чего привязать ОС к компьютерам. Инженеры надеются, что результатом проведенной работы станет полная замена существующей системы Android новой Fuchsia.
Ранее сообщалось, что ОС поучит высокое качество динамиков и улучшенную систему безопасности. Кроме этого, разработчики планируют не только усовершенствовать код, но сделать ОС доступной для всех гаджетов Googlе.