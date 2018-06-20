Мессенджер для детей от Facebook появился в Мексике

Messenger Kids продолжает расширять границы. Ранее приложение стало доступно в Перу и Канаде.

Messenger Kids – это аналог обычного мессенджера соцсети, однако оборудован он функционалом, который даёт родителям почти полный контроль над их чадом. О первых успехах Марка Цукерберга было заявлено в июне, что вызвало агрессию со стороны родителей. Их смущала репутация разработчика, чем взрослые недовольны по сей день.

Messenger Kids позволяет отправлять сообщения, делать обычные и видеозвонки и использовать фильтры для камеры, и теперь дети в Мексике получили возможность испытать это приложение. Интересно, что оно также учит детей быть добрыми. В Messenger Kids стали доступны «стикеры дружелюбия» и наставления от дипломированных профессионалов, как общаться в Сети и почему нельзя обижать других. Эксперты уверены, что полумиллионная аудитория приложения существенно увеличится после того, как Messenger Kids появится и в других странах.