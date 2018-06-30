Disney научила виртуального героя копировать позу человека

Разработчик Disney Research создали приложение, копирующее позу человека. Сервис напрямую работает с помощью камеры мобильного устройства.

Исследователи представили новинку на конференции CGVCVIP 2018. С помощью данного приложения можно забыть о применении датчиков, закрепляющихся на теле, для распознавания движений.

Разработка, подготовленная специалистами, позволяет распознавать позу человека по снимку камеры. Зафиксированное положение человека переводится в двумерную модель тела, на основе которой непосредственно создается трехмерное изображение виртуального героя.

В роли визуального маркера, помогающего воспроизвести трехмерную сетку, выступает плакат с логотипом приложения. Сервис использует алгоритм OpenPose, заранее обученный на различных изображениях людей.