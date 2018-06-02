Эксперты рассказали, как повысить безопасность устройств на Android

Личная информация, хранящаяся на устройствах, постоянно под угрозой вредоносных программ, а иногда и тех, кто находится рядом. Специалисты рассказали, как обезопасить свои данные на смартфонах.

Первым шагом в списке экспертов стала простая настройка блокировки и выбор хорошего графического ключа или пароля. Это стандартный ход, но не все им пользуются, как отмечают специалисты. Максимально удобным вариантом они назвали разблокировку устройства по отпечаткам пальцев.

Кроме этого, они рекомендуют скрыть отображение всех уведомлений на экране блокировки. Это поможет уберечь себя от тех случаев, когда владельца нет возле устройства, и сообщения могут прочитать посторонние. Также они рекомендуют ограничить доступ приложениям, ведь в большинстве случаев им предоставлено больше возможностей, чем необходимо. Это повысит безопасность против вредоносного ПО. Специалисты уверены, что в большинстве случаев пользователям Android стоит отключить резервное копирование, отслеживание активности и использовать VPN. Эксперты уверены, что в большинстве случаев стоит использовать специальные браузеры, что также повысит охрану конфиденциальной информации.