Mastercard начнет тестировать технологию оплаты покупок с помощью подмигивания камере
Mastercard запустит в России новую технологию оплаты покупок. Для этого пользователю необходимо подмигнуть в камеру смартфона.
Внедрение услуги запланировано на ноябрь текущего года. Так называемый selfie pay будет работать с помощью специального приложения. Доступ к сервису открыт для любых устройств с камерой.
Рассказал о новой технологии вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard на европейских рынках Михаил Федосеев. По словам специалиста, для оплаты покупки нужно войти в приложение и сделать «подмигивающее» селфи. Таким образом будет установленаличность и активирована услуга.
Запуск такого вида оплаты в России намечен на осень текущего года, в мире на следующий год. По результатам опроса россиян, 94%респондентов изъявили желание оплачивать покупки таким способом.