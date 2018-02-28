Mastercard начнет тестировать технологию оплаты покупок с помощью подмигивания камере

Mastercard запустит в России новую технологию оплаты покупок. Для этого пользователю необходимо подмигнуть в камеру смартфона.



Внедрение услуги запланировано на ноябрь текущего года. Так называемый selfie pay будет работать с помощью специального приложения. Доступ к сервису открыт для любых устройств с камерой.

Рассказал о новой технологии вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard на европейских рынках Михаил Федосеев. По словам специалиста, для оплаты покупки нужно войти в приложение и сделать «подмигивающее» селфи. Таким образом будет установленаличность и активирована услуга.

Запуск такого вида оплаты в России намечен на осень текущего года, в мире на следующий год. По результатам опроса россиян, 94%респондентов изъявили желание оплачивать покупки таким способом.