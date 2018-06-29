В США разработали робота для экстремальных условий

Машина, разработанная Ханумантом Сингхом из Северо-Восточного университета в Массачусетсе, не сломается даже под льдами Антарктики.

Название робота – Seabed. Он способен погружаться в холодную воду на глубину почти в 2 километра. Такие условия для человека являются экстремальными и из-за температуры, и из-за очень сильного давления. Машина, сделанная специалистами из США, автономно собирает данные с морского дна.

Однако аппарат не плавает в воде, а только зависает, держась с помощью винтов. Сильное течение может унести робота, и именно так один экземпляр уже был утерян. Кроме того, сигнал во время передачи данных прерывистый. Разработчики сравнивают надёжность связи с тем, как зонды передают информацию с Марса на Землю, отмечая, что в последнем случае хоть и происходит всё примерно в 20 раз дольше, зато более стабильно.