Хакеры воруют персональные данные в обмен на фальшивые подарочные коды

Киберпреступники вооружились новой схемой мошенничества в Интернете. Специалисты "Лаборатории Касперского" выявили её и оперативно предупреждают пользователей.

Метод заключается в заманивании доверчивых пользователей кодами подарочных карт для популярных сервисов: Google Play, iTunes, Amazon и даже Steam. Хакеры обещают сгенерировать коды в обмен на переход по ссылке. Фишинговые сайты перенаправляют запрос на партнерские сайты. Там система просит жаждущего бесплатной наживы подтвердить, что тот не является роботом, путем опроса, лотереи или введения персональных данных. В итоге хакеры воруют пользовательскую информацию. А их, в лучшем случае, получает числовой набор, который не является желаемым кодом.

По словам эксперта по кибербезопасности Любови Николенко, в этой схеме мошенники чаще всего зарабатывают на активности привлеченных пользователей на определенных сайтах. Партнеры выплачивают злоумышленникам определенные деньги за клики по ссылкам, заполненные анкеты или оформление платных услуг. Чаще всего подобный метод заработка используют в США и Южной Америке.