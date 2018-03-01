Крошечные роботы помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий

Устранение последствий разгула природных явлений является сложной задачей, даже при использовании современных технологий. Управление исследованиями при Министерстве обороны США представило роботов, которые значительно упростят задачу.

Новейшая разработка направлена на то, чтобы упростить передвижение работников гуманитарной помощи по развалинам. Роботы уже сейчас представляют неоценимую помощь при проведении поисково-спасательных работ, однако разрушенная местность нередко является для них серьезной проблемой. Для лучшего взаимодействия человека и машины в сложной среде были разработаны новые платформы.

На данный момент роботы ожидают серьезных испытаний, однако создатели крошечных машин SHRIMP уверены, что польза от них появится практически сразу. Они сконцентрированы на создании платформ, которые будут иметь в своей основе микророботов. Это позволит обеспечить адаптацию к исследованиям любой местности. Другим плюсом окажется более эффективное распределение энергии.