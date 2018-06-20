Исследователи: в интернете растет уровень антисемитизма

Исследователи рассказали о феномене, который стал активно развиваться в различных социальных сетях.

Известный лингвист Моника Шварц-Фризель заявила, что на просторах сети Интернет уровень антисемитизма стал расти с каждым годом. Она подчеркнула, что особенно многие пользователи социальных сетей питают ненависть и выражают агрессию в адрес евреев.

Лингвист отметила, что социальные сети только способствуют развитию этому феномену. Все потому, что там любой человек может оставаться анонимным. Сообщения с таким контекстом распространены в комментариях под записями различных интернет-магазинов, в видеороликах, а также в читаемых блогах.

Например, в социальных сетях Twitter и Facebook ежедневно появляется около тысячи публикаций с антисемитизмом. Исследователи считают, что это может формировать мышление многих пользователей интернета. К слову, с 2007 года по 2018 год таких записей в интернете стало больше ровно в три раза.

Свое исследование специалисты проводили, опираясь на более 300 000 анонимных сообщений из социальных сетей. Шварц-Фризель подчеркнула, что в том случае, если с этой проблемой не бороться, то антисемитизм станет нормальным явлением не только в интернете, а и в реальной жизни.