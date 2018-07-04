«Неконкурентоспособна»: Chrome OS стала грандиозным провалом

Chrome OS была представлена разработчиками, как абсолютно новое и революционное решение для учащихся. Обещанная многозадачность должна была буквально покорить пользователя и облегчить работу по максимуму.

Однако эксперты утверждают, что всё не так радостно, как могли представить себе покупатели. Ценник в 330 долларов нельзя назвать приемлемым для гаджета с такими низкими техническими показателями. Вся проблема заключается в том, что процессор Rockchip неспособен даже поддерживать многооконный режим, а при повороте планшета на 180 градусов настройки рабочей области слетают, а приложения попросту закрываются.

Специалисты утверждают, что хоть аппарат и обладает преимуществом в виде настольного браузера, который намного удобнее, чем у конкурентов, но это не отменяет тот факт, что планшет получился грандиозным провалом. Люди отметили, что из-за невозможности подключить физическую клавиатуру приходится забыть о быстром наборе текста.

ОС с подобным функционалом уже выходили в свет, однако из-за недоработок были признаны неконкурентоспособными.