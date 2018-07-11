Google планирует сделать ОС Android платной

Глава корпорации Google сообщил, что ОС Android может стать платной. Не исключено, что введение платы за использование платформы связано со штрафом, наложенным на компанию.

Лидер Google Сундар Пичай заявил, что компания не принуждала пользователей устанавливать ОС Android. Данная операционная система оказалась выгодной и удобной в пользовании для разработчиков, операторов и потребителей. Однако, кроме отсутствия платы за ОС, компания тратила миллиарды долларов на улучшение экосистемы.

По данным главы корпорации, решение связано со штрафом, наложенным Европейкой комиссией. Сумма взыскания составила €4,3 млрд. Причиной наложения штрафа является пользование компанией своим лидерством. В связи с этим, происходит активное продвижение Google и браузера Google Chrome и навязывание ОС производителям электроники.