В США разрешили печатать 3D оружие

Компания Defense Distributed, специализирующаяся на разработке огнестрельного оружия, 5 лет назад выложила на свой официальный сайт макет для 3D печати пистолета. Пистолет назывался «Освободитель», все делатели, из которых состоит оружие, можно было изготовить с помощью 3D-принтере.

Пластиковый пистолет не смог бы заменить полноценное оружие, так как с его помощью можно было сделать всегонесколько выстрелов, после чего приходилось повторно печатать некоторые детали. К тому же 3D печать, как и принтер - не самая бюджетная вещь. Однако сама идея интересная, и за короткое время файл скачали более 100 тысяч пользователь. Но правоохранительные органы Соединённых Штатов посчитали то, что макет находится в свободном доступе не законным оборотом оружия. После угроз об открытие уголовного дела, компания была вынуждена удалить файл с сайта. Судебные тяжбы продолжались с 2013 года, а недавно стало известно, что разработчики выиграли суд. Правительство США выплатить компании 40 тысяч долларов, и официально разрешит опубликовать версию для 3D печати. Предположительно скачать макет с официального источника можно будет в начале августа текущего года. Стоит отметить, что всё это время, благодаря пользователям, успевшим скачать файл, макет можно было без особых усилий найти на просторах сети.