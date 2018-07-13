В Instagram тестируют удаление подписчиков

В популярном микроблоге Instagram появится новая функция, которая позволит удалять подписчиков.

Всегда удалять своих подписчиков могли только те, у кого аккаунт в Instagram закрыт. В случае с открытым аккаунтом приходилось просто блокировать пользователей и вносить его в черный список. Разработчики решили устранить эту проблему.

Сейчас тестируется новая функция, с помощью которой любой пользователь социальной сети сможет удалить ненужных ему подписчиков. Теперь для этого не нужно будет добавлять кого-либо в черный список. В списке подписчиков появится новая кнопка «удалить».

Напомним, что недавно разработчики занялись еще одной проблемой Instagram. В последнее время стали все чаще случаться ситуации, когда правонарушители взламывали страницы пользователей. Это делалось для того, чтобы после чужие аккаунты продавать за биткоины. Для того, чтобы больше такой проблемы не возникало, в Instagram появилась двухфакторная аутентификация.

Для того, чтобы обезопасить свою страницу, пользователь должен воспользоваться приложением Google Authenticator, с помощью которого получит код, который нужно будет ввести после логина и пароля.