Новое стекло Gorilla Glass 6 спасет смартфон от 15 падений с высоты 1 метра

Такую ударопрочность своей продукции Corning доказала во время производственных тестов. О достижении компании пишет ресурс CNet.

Новое стекло для смартфонов Gorilla Glass 6 обещает быть в разы крепче своего предшественника. По словам разработчиков, их новинка выдержала 15 падений на твердый пол с высоты около 1 метра. Как рассчитали аналитики из Toluna, именно такое расстояние чаще всего преодолевают смартфоны перед разрушительным столкновением с твердой поверхностью. В среднем владельцы роняют свои устройства до 7 раз в год. 3-4 из них приходятся на высоту в метр или того ниже.

Теперь корпусы Gorilla Glass сможет ещё лучше спасать смартфоны от ударных повреждений. Вероятно, их установят во многие модели, которые выйдут в 2018 году. Главным преимуществом стеклянного покрытия смартфонов является технология быстрой зарядки и более быстры обмен данными при использовании технологии NFC. Возможно, с 6 моделью Corning приблизит прочность своих стекол к традиционным пластику и металлу.