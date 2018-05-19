Робот ROBOTIS Darwin Mini научился упираться руками при падении‍

Инженеры разработали алгоритм, который помогает машине высчитывать угол падения и выставлять одну или две руки так, чтобы сохранить равновесие и после вернуться в исходное положение.

Накануне в Австралии прошла Международная конференция по робототехнике и автоматизации ICRA 2018, на которой были представлены новейшие технологические разработки. В их числе были новые возможности робота ROBOTIS Darwin Mini, созданием которых занимались в американском городе Дарем, располагающемся в штате Северная Каролина. Исследование велось под руководством инженеров Шихао Вана и Криса Хаузера, которые работают при Университете Дьюка.

Как было отмечено по ходу конференции, робот научился упираться руками при падении‍, тем самым предотвращая его. Это большой шаг к созданию окончательной модели двуногого робота. Цель приблизиться к ней остается уже достаточно давно - с тех пор, когда стало понятно, что такой робот имеет большие перспективы по прохождению пересеченной местности, чем колесные или гусеничные.