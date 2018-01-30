"Все имеют право на своё мнение": Facebook не будет удалять сообщения, в которых отрицают холокост

Основатель популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что сообщения пользователей, которые отрицают то, что холокост был, удалять не будут.

Программист обосновал это тем, что нельзя удалять людей и их мнение из социальной сети только потому, что оно не совпадает с другим, пусть даже правильным. После этого заявления на Цукерберга обвалился шквал критики. Недовольные пользователи утверждали, что американский предприниматель поддерживает тех пользователей, которые пишут, что геноцида над евреями не было, значит, он сам придерживается такого мнения. На что Марк Цукерберг заявил, что он сам еврей, и его очень оскорбляет отрицание трагедии, однако, он разделяет личное и рабочее. По его мнению, все люди могут ошибаться из-за своей неосведомлённости. Глава Facebook подчеркнул, что он сам не раз допускал ошибки при публичных выступлениях. И хоть социальная сеть борется с распространением ложной информации, сообщения, в которых отрицают холокост, как и пользователи, останутся на просторах Facebook, хотя бы, потому что нельзя удалять людей за мнение, пусть оно и ошибочно.

Напомним, что речь идёт о массовом жестоком истреблении евреев, живущих на территории Германии в годы Второй мировой войны.