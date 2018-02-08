Взлом человека: В Сбербанке назвали главную киберугрозу для России

По данным экспертов, больше всего российских пользователей страдают от социальной инженерии. Об этом они рассказали СМИ.

Представитель Сбербанка отметил, что киберпреступники на 80% воздействуют не на мобильные устройства, а непосредственно на человека. Такой взлом возможен благодаря ряду мошеннических методов, в результате которых пострадавшие поддаются внушению со стороны преступников и сами отправляют им свои деньги. Например, в качестве аванса за некую услугу или покупку.

В тоже время сотрудники Сбербанка не умаляют угрозу со стороны вредоносного ПО. Пусть вирусы по статистике не являются главной опасностью для смартфонов, от них все равно страдают много жителей России. Специалисты также назвали Android наиболее уязвимой для взлома операционной системой. Пользователи могут подхватить вирусный алгоритм незаметно для себя. Для этого достаточно перейти по ссылке в сообщении, открыть фотографию или случайную веб-страницу.