Южная Корея планирует широкомасштабный запуск 5G в 2019 году

5G-технологии еще находятся на стадии разработок, из-за того, что возникает ряд проблем по качественной реализации сигнала и сетей. По предварительным данным их применение начнётся в 2020, однако находятся и те, кто собирается вырваться вперёд раньше.

Три крупнейших оператора Южной Кореи SK Telecom, KT и LG Uplus собираются организовать совместный старт нового поколения интернета. По словам представителей компаний, это позволит добиться лучших результатов, а также избежать серьезной конкуренции.

Южная Корея считается одной из самых передовых стран по развитию технологий, а ранний запуск позволит укрепить свои позиции на мировых рынках. План по широкомасштабному запуску 5G поддерживается правительством страны. Министерства добились того, чтобы все крупные компании стали работать совместно, при этом они будут поддерживать и более мелкие фирмы. Кроме этого планируется внедрение 5G в другие сферы экономики и бизнеса.