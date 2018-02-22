Пользователи недовольны ошибками в работе обновлённой iOS 12

После очередного обновления пользователи снова стали жаловаться на сбои в работе их гаджета. Разработчики принялись исправлять ошибки, найденные в работе Siri и при попытке синхронизировать устройства.

Компания Apple уверяет, что проблему с определением смартфоном местного времени можно решить обычной перезагрузкой смартфона, как и ошибку с синхронизацией данных между устройствами. Были найдены ошибки и в AppStore. Так, если пользователь желает загрузить приложение, то зачастую ему понадобиться несколько попыток, чтобы добиться желаемого.

Shortcuts также потеряла огромную часть своего функционала, включая восстановление резервных копий iCloud.

Ни для кого не секрет, что сбои в работе ожидались, потому что ориентировано обновление на разработчиков, однако это не отменяет тот факт, что пользователи надеются на максимально оперативную работу и устранение ошибок для стабильности приложений. Множество изменений пока не предаются огласке и известны только разработчикам и всем, кто с этим как-либо связан.