Google протянет по Атлантическому океану кабель для лучшей работы "облака"

Проект Dunant соединит США и Европу в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кабель назвали в честь Анри Дюнана - основателя организации "Красный крест", который первым в истории удостоился Нобелевской премии. Его протянут по Атлантическому океану из отделения Google в Северной Вирджинии к побережью Франции и дальше - в бельгийский офис. На обоих берегах инженеры построят наземные станции. Сотрудники предприятия ожидают, что их техническое решение обеспечит лучшую работу "облаков" сервиса Google Cloud.

Стоит отметить, что Google первая из всех IT-компаний решилась провести кабель через океан самостоятельно. В 2016 году она получила подобный опыт в сотрудничестве с компанией Facebook. Партнеры совместными усилиями соединили предприятия в Гонконге и Лос-Анджелесе. Общая длина кабеля составила более 12 тысяч километров.