В Пскове появится приложение-гид с использованием дополненной реальности

В Пскове придумали приложение, которое позволит отправиться на осмотр достопримечательностей без помощи гида. Эта программа будет создана при помощи технологии дополненной реальности.

Сегодня, 18 июля, стало известно том, что в городе Псков будет разработан специальный туристический маршрут для пользователей смартфонов. Новое приложение будет создано с применением технологии дополненной реальности, поэтому появится возможность посмотреть достопримечательности, узнать их историю, открыть для себя интересные факты, связанные с этими местами. Интересно, что для этого не придется прибегать к услугам экскурсоводов.

Как отмечает директор туристского информационного центра Псковской области Анна Ремова, новое приложение будет в чем-то напоминать компьютерную игру, потому как на экране телефона будут появляться объекты, которыми окружен человек. Это станет возможным благодаря геолокации пользователя.

«В конце июля программа будет доступна в Google Play и App Store», - рассказала Анна Ремова.

Интересно, что приложение было разработано с одним из крупнейших российских операторов мобильной связи «Мегафон». Пик востребования этого аудиогида ожидается в следующем году, так как в 2019 году Пскове пройдут Международные Ганзейские дни