В WhatsApp появится самая ожидаемая функция

В WhatsApp появится функция, которую давно ждали пользователи популярного мессенджера. Об этом сообщили разработчики.

Во всех мессенджерах и социальных сетях, кроме привычных смайлов, есть наборы стикеров. При этом во многих можно создавать свои авторские наборы с помощью специальных приложений. Этой функции в WhatsApp до сих пор не было, хотя большинство пользователей ее очень ждали.

Разработчики поделились информацией о том, что в скором времени будет создана новая версия приложения, в которой уже будут поддерживаться каталоги со стикерами. Так же администраторы поделились некоторыми стикерами, которые пользователи смогут увидеть в новых версиях. Так же, как и в других мессенджерах, будут и платные наборы, за которые нужно платить.

Напомним, что до этого в WhatsApp появилась еще одна полезная функция. По словам разработчиков, таким образом, они стараются уберечь своих пользователей от фейков. Теперь все пересланные сообщения будут отмечены и станут сопровождаться подписью автора. Это будет происходить, когда вам перешлют сообщение из другого чата.

В микроблоге Instagram также стали заботиться о времени пользователей. Теперь, когда вы пролистываете все новые публикации, появляется надпись «На этом все». Это значит, что больше свежих записей уже нет.