В течение 5 лет в России роботы начнут производить «умную» одежду

Новые технологии способны не только облегчить работу людей, но и забрать её вовсе. Компьютеры и другая цифровая техника присутствует во всех сферах человеческой жизни. В эпоху развития цифровых технологий людям удаётся выполнить работу быстрее, при этом затрачивая во много раз меньше сил. В некоторых ситуациях техника может взять удар на себя, избавив человека от опасной работы. Теперь современные технологии добрались и до модной индустрии.

Эксперты говорят, что создание «умной» одежды - перспективный проект, который скорей всего станет востребованным на рынке. Современные технологии готовы к этому, а вот производители - нет. Создание цифрового производства пошива одежды требует больших материальных затрат, к тому же готовый продукт будет недешёвым, что ставить под сомнение его приобретения массами. Поэтому фабрика новых технологий пока остаётся на стадии разработки, но президент Национальной палаты моды Александр Шумский уверен, что новое слово техники начнёт свою деятельности на протяжении следующих пяти лет.