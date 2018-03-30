Эксперты признали iPhone опасным для просмотра видеороликов для взрослых

Смартфоны компании Apple являются одними из самых востребованных в мире. Владельцы iPhone отмечают качество продукта. Помимо этого телефон, как и любой другой смартфон, способен выполнять целую кучу полезных и просто интересных функций.

Камерой, калькулятором и выходом в интернет давно уже никого не удивишь, но можно усовершенствовать свой гаджет при помощи различных приложений. У пользователя есть возможность проводить финансовые операции, работать, играть, читать, смотреть кинофильмы и всё это с помощью смартфона. А вот смотреть видеоролики для взрослых эксперты не советуют владельцам iPhone. Нет, дело не в том, что на телефоне маленький экран, и не в том, что возможно историю пользователя видит кто-то посторонний. Воспользоваться советом стоит потому что, если любителю пикетных роликов кто-то позвонит, то при разговоре собеседник будет слышать звуковое сопровождение видеозаписи. Исследование провёл владелец iPhone 8 Plus, который заметил, что при разговоре по смартфону, просматриваемый ролик продолжает воспроизводиться, это подтвердили и пользователи других версий iPhone. Но мы нашли выход! Нужно отключить звонок, поставить видео на паузу, придумать, как оправдаться перед собеседником за сброс звонка, поговорить, и продолжить просмотр.