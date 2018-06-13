В Facebook признались в категоризации людей как «изменников»

Представители популярной социальной сети признались в том, что пользовались категорией «изменников» в отношении своих клиентов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT. По ее словам, представители социальной сети признались в том, что использовали данные о людях, которые потенциально могут быть «изменниками государства». Симоньян отметила, что клиенты отмечали эту категорию о государственной измене в своих интересах. Администрация социальной сети, в свою очередь, передавала все эти данные рекламным фирмам для дальнейших маркетинговых операций.

К слову, представители Facebook заявили, что делали это очень редко. К тому же, по их словам, личные данные этих пользователей никому не передавались. Интересно, что среди пользователей из категории «государственных изменников» россиян было около 65 тысяч. Сама категория уже исчезла, так как является незаконной, однако администраторы уверяли, что имеется в виду интерес в историческом плане и только.

Напомним, что Дамиан Коллинс, член британского парламента от Консервативной партии, высказался по поводу недавней утечки данных в социальной сети Facebook, когда речь шла об информации 87 миллионов пользователей по всему миру. Согласно данным, россияне также имели доступ к таким данным клиентов социальной сети. Коллинс заверил, что сейчас основной целью является выяснить, для чего эта личная информация была использована.