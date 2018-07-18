Российские граждане боятся слежки через смартфоны

Более половины российских граждан обеспокоены тем, что за ними могут следить через мобильные приложения на их гаджетах.

Согласно данным опроса около 60% россиян признались, что они стараются не делиться информацией о своем местоположении со сторонними сайтами и приложениями. Примерно столько же беспокоятся относительно того, что за ними могут следить через их мобильные телефоны. 58% заявили, что они никогда не проверяют разрешения уже установленных приложений, а также те, которые запрашивают приложения при скачивании на гаджет.

В опросе приняло участи 1018 респондентов. Аналитическое исследование было проведено по заказу «Лаборатории Касперского».

Беспокойство, которое проявляют пользователи, вполне оправдано. Ведь у многих приложений есть функция работы в фоновом режиме. К тому же, они имеют доступ к большому объему информации, которая является личной, например, контакты.

Мобильные телефоны теперь стали неотъемлемой частью жизни. Люди используют их буквально во всем: от выкладывания фотографий в социальных сетях до составления программы тренировок. Однако ученые отмечают, что применение гаджетов во всех сферах жизни еще не означает полное доверие к ним, что и демонстрирует статистика.

Напомним, в начале года сообщалось, что Android P хочет улучшить безопасность пользователей смартфонов. Разработчики собираются сделать невозможной слежку через камеры мобильного телефона. В новой версии планируется встроенная программа, которая будет обеспечивать владельцу телефона защиту от приложений-шпионов.