"Яндекс" сделает "Алису" доступной для всех браузеров

До конца 2018 года компания намерена презентовать открытую веб-версию своего голосового помощника. Об этом СМИ рассказала один из руководителей "Яндекс.Диалогов" Анастасия Данилова.

Вскоре "Алиса" будет доступна для большей аудитории Интернета, независимо от предпочитаемого браузера. Функцией фирменного голосового помощника от "Яндекс" смогут пользователи всех приложений для выхода в Сеть. Для этого необходимо лишь открыть поисковик "Яндекса".

В настоящее время услугами "Алисы" пользуется около 28 миллионов человек. Такую цифру на пресс-конференции назвал глава маркетингового отдела компании Даниил Колесников. При этом ежедневно помощницу используют несколько миллионов. За счет веб-интерфейса разработчики сделают её более доступной и планируют повысить количество пользователей до 40%.