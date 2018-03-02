Uber добавил функцию быстрого поиска такси

Uber решил упростить способ поиска такси. Теперь, как только человек заказывает такси, дисплей его смартфона окрашивается в "цвета светофора", что позволит водителю быстро найти пассажира в толпе.

Буквально недавно компания Uber решила обновить свое приложение, добавив в него весьма нужную функцию, такую как поиск такси при помощи светового сигнала. Известно, что водителям иногда сложно найти пассажира, если он заказывает такси в большом скоплении людей, из-за чего может возникнуть путаница и таксист заберет совсем не того человека.

Теперь же, благодаря функции Spotlight, пассажир может использовать свой смартфон как сигнальный маяк, его дисплей будет гореть зеленым, красным или желтым цветом, благодаря чему водитель без труда его отыщет и не заберет другого клиента. Как только клиент заказывает такси в приложении, сразу же появляется соответствующий значок, при нажатии на который экран начинает сиять "цветами светофора".