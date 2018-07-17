Цены на ноутбуки Xiaomi сильно упали и больше никогда не вырастут

Руководство китайской фирмы Xiaomi заявило о небывалом снижении цен на ноутбуки. Изготовители приняли решение об уменьшении стоимости примерно на 60-120 долларов.

Китайские разработчики вновь удивляют своими маркетинговыми решениями. Бренд развивается, компания растет и набирает популярность с каждым днем, выпуская продукцию, которая, по оценкам специалистов, практически не имеет конкуренцию на рынке. Все это благодаря отличному передовому внутреннему оснащению. Как правило, в таких случаях цены на устройства растут как на дрожжах. Но компания выбрала иную политику. Она уже снижала цены, но сейчас побила все свои рекорды.

Например, с процессором Core i7 и 16 ГБ ОЗУ, который теперь стоит на рынке 790 долларов, или же лёгкий и мобильный Notebook Air теперь можно приобрести по цене менее 750 долларов. Но больше всего массовое снижение коснулось новой модели ноутбука, которая была выпущена только в марте. Он работает на базе процессора Intel Core i7, обладает 16 ГБ ОЗУ и видеокартой GeForce GTX1060. Его можно купить за 1225 долларов.

Нужно отметить, что такое решение действительно должно очень хорошо сказаться на продажах компании. Ноутбуков Xiaomi выпускает много, они все не уступают друг другу в качестве, а внутренние характеристики гораздо лучше почти любой аналогичной модели другого производителя.