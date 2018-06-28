Skype обзаведется новой долгожданной функцией

Разработчики мессенджера услышали просьбы миллионов пользователей и сделали возможным запись аудио- и видеозвонков.

Возможность записывать звонки, как с видео, так и обычные аудио уже была доступна ранее, но только через сторонние приложение, которые необходимо устанавливать на свое устройство. Для многих пользователей это было крайне неудобно, так как приходилось еще и доплачивать. Поэтому от применения записи на основе других приложений они отказывались, надеясь, что создатели все-таки дойдут до включения этой функции в основное приложение. И не зря.

Доступ к данной опции будет открыт уже в июле. Но, как сообщают разработчики, это будет происходить постепенно. Также специалисты указывают, что мессенджер скоро обзаведется защитными часами.

При этом если в разговоре участвует более двух человек, функция записи будет доступна каждому. А остальные будут уведомлены о ее начале. Руководство указало, что опцию можно применять на платформах Windows, Mac, iOS, Android и даже Linux.

В прошлом году стало известно, что в мобильном приложении Skype появилась функция отправки денег собеседнику. Ранее эта опция была доступна только на компьютере. Это возможно на основе платформы PayPal. Для использования необходимо иметь аккаунт PayPal. При первой отправке он автоматически будет привязан к профилю в мессенджере.