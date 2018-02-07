Lenovo заменит батареи для ноутбуков тысячам пользователей

Производители техники Lenovo сообщили, что снимают с продаж свыше 150 тыс. ноутбуков, выпущенных в период с 2012 по 2014 год в КНР. Это связано с потенциальной угрозой возгорания.

По данным сотрудников компании, длительное время использования батарей увеличивает риск её замыкания. Пострадать от потенциальной проблемы могут пользователи ноутбуков, выпущенных в 2012-2014 года. Определить, относится ли устройство в перечень, можно на официальном сайте компании-производителя.

В случае попадания техники в перечень, необходимо отключить устройство, вынуть батарею и заряжать ноутбук только питанием от электросети. Сообщается, что замена аккумулятора будет производиться бесплатно уже с 31 августа текущего года.