В Германии запустят первый в мире водородный поезд

Первый пассажирский поезд, функционирующий на водородном топливе пустят на железнодорожные пути в конце лета текущего года. Преимущество данного транспорта заключается в отсутствии выделений, вредящих атмосфере.



Разработчики локомотива сообщают, что такой поезд сможет проехать дистанцию длиной в 800 км на скорости 140 км/ч. Транспортное средство рассчитано на перевозку 300 пассажиров, половина из которых будет вынуждена ехать стоя.

Водородный поезд презентовали в 2016 году. По данным сообщения Railway Technology, новый локомотив оснащен топливными ячейками, размещенными на крыше транспорта. Они вырабатывают электричество, используемое для зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей, от которых питаются все системы поезда.

Ранее в Китае был запущен водородный трамвай, не вырабатывающий оксидов азота. Это связано с температурой реакции, непревышающей100 градусов Цельсия.