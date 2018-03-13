В Сети появились первые характеристики iPhone 9

В Сети появилась утечка первых характеристик iPhone 9. Информацию опубликовали сотрудники китайской компании Sanfeng по производству чехлов для смартфонов.

По данным специалистов, внешне гаджет не особо отличается от iPhone Х. Однако, оставив фирменную полоску на экране, производители заменили двойную камеру девайса одинарной. Модель оснастили жидкокристаллическим экраном с размером 6,1 дюйма. Отмечается, что две следующие модели получат экран OLED с вырезом в верхней части экрана.

«Яблочный смартфон» будет разблокироваться только с помощью Face ID. Боковые панели сохранят привычные элементы управления. Ожидается, что размеры флагмана достигнут 150,9 x 76,5 x 8,3 мм. Цена гаджета составит 650 долларов.